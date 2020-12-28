تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن جرى سحب عينات pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19"، لعدد من المواطنين وأثبتت التحاليل ايجابية إصابة 10 حالات، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم الاثنين 726 حالة، وبلغ عدد حالات الوفيات 19 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 624حالة، و85 حالة تحت العلاج والملاحظة.
وقال المصدر في تصريح له اليوم الاثنين، إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وتظهر عليهم أعراض خفيفة، وجميعهم في العزل المنزلي، ويجري متابعتهم من قبل الفرق الطبية، والتواصل معهم على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم الصحي، والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهم.
وأضاف أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحجر بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، ويجري متابعة هذه الحالات حتى تتماثل للشفاء.
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