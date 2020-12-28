إحالة مدرسين إلى المحاكمة التأديبية لتعاطيهما "حشيش وترامادول" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس الإدارية بالشرقية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، إحالة مدرسين اثنين إلى المحاكمة التأديبية؛ لاتهامهما في القضية رقم 705 نيابة بلبيس الإدارية لسنة 2020، بتعاطي مواد مُخدرة أثناء شغلهما وظيفتهما بمدرسة "مشتول السوق" الثانوية الصناعية.

وأوضحت التحقيقات في القضية، أن المتهمين "ي.س" و"أ.م" مدرسين بمدرسة "مشتول السوق" الثانوية الصناعية، ثبت تعاطيهما لعقار "الترامادول" وجوهر "الحشيش" المُخدر؛ عقب خضوعهما للتحاليل الخاصة بفحص العاملين بأجهزة الدولة والوظائف الحكومية المختلفة.، وأنهما لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها، وظهرا بمظهر غير لائق بالوظيفة العامة، لتتم إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.