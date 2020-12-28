المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ وقدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري المضبوطين، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك لأتهامه بالإتجار في الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 12466 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم "محمد.ج.إ.أ.ج"، 38 عاما، عامل، ويقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالإتجار في الهيروين.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم المذكور، أحرز في 13 سبتمبر 2020، جوهر الهيروين المخدر، بقصد الإتجار، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وطلقة خرطوش تستخدم في ذات السلاح.