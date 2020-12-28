حسن نصرالله: محمد بن سلمان طرح مسألة اغتيالي خلال زيارته إلى واشنطن

أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرح مسألة اغتياله خلال زيارته إلى واشنطن".
وفي تصريح لقناة "الميادين"، قال نصر الله: "معطياتنا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح خلال زيارته إلى واشنطن مسألة اغتيالي".
وأضاف: "السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن".
وتابع نصرالله: "قادة حزب الله مستهدفون ليس فقط من قبل الإسرائيلي بل الأمريكي أيضا"، مؤكدا أن "استهداف قادة حزب الله هدف إسرائيلي أمريكي سعودي مشترك".
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