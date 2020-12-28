وزير الصحة الفرنسي يدعو مواطني بلاده إلى عدم الإحتفال برأس السنة وقايةً من وباء "كورونا"

دعا وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران اليوم الأحد، مواطني بلاده إلى التخلي عن الإحتفال برأس السنة الجديدة، تفاديا لتفشٍّ أوسع لفيروس كورونا.
وقال في حديثه إلى الصحيفة الفرنسية "لوجورنال دي ديمانش"، إن "أفضل طريقة للاحتفال بالدخول في العام الجديد هي عدم الاحتفال به".
وعبّر عن تمنيه بأن تتوفر "فرصة إقامة إحتفالات كبيرة (نهاية) عام 2021 عندها نتمكن من القول للفرنسيين بأنهم لم يعودوا مجبَرين على الارتداء الدائم للأقنعة، ولن نكون مضطرين لإحصاء الموتى".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه "لا يمكن من أجل سهرة، أن نخاطر بشل كل البلاد مجددا على مدى أسابيع".
جاءت تصريحات الوزير أوليفيه فيران هذه متزامنة مع إنطلاق حملة التطعيم الشاملة ضد وباء كورونا في بلاده وفي دول الاتحاد الأوروبي إبتداء من اليوم، بعد نحو أسبوع من إعتماد المفوضية الأوروبية في بروكسل لقاح "فايزر- بيونتيك" لمكافحة تفشي الوباء.
المصدر: صحيفة "Le Journal du Dimanche"
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