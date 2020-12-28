حصل الأمير سعود بن نايف عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، على أول جرعة من لقاح "فايزر – بيونتيك" فى مركز اللقاحات بمعارض الظهران الدولية بالدمام، لطمأنة مواطني المنطقة على أمان اللقاح العالمى، ونشر الحساب الرسمى لإمارة المنطقة الشرقية فيديو وصور من حصول أمير المنطقة الشرقية على أول جرعة من لقاح فايزر.
قال بن نايف في تصريحات صحفية "اللقاح مثل أى لقاح عادى وننصح الجميع ولا نجبر على تلقى اللقاح، وسيكون متاح للجميع ولكن لابد من استمرار الاجراءات الاحترازية".
ونقدم إليكم بعض المعلومات حول، الأمير سعود بن نايف عبدالعزيز آل سعود، ولد في 1375هـ / 1956، يشغل منصب أمير المنطقة الشرقية منذ 2014، وهو الابن الأكبر للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي السابق من زوجته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وكان أيضا رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له و مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الداخلية للشؤون العامة سابقاً.
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في معهد العاصمة
مناصب تقلدها سعود بن نايف
صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 9/12/1432هـ بتعيينه رئيساً ديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير.
صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 2/3/1434هـ بتعيينه أميراً المنطقة الشرقية.
شغل منصب نائب رئيس الهيئة العليا والمشرف العام على جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
شغل منصب رئيس الهيئة العليا والمشرف العام على جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن الأمير سعود بن نايف بعد حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.