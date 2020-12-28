معلومات عن الأمير سعود بن نايف بعد حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا

حصل الأمير سعود بن نايف عبد

العزيز، أمير المنطقة الشرقية ب، على أول جرعة من لقاح "فايزر – بيونتيك" فى مركز اللقاحات بمعارض الظهران الدولية بالدمام، لطمأنة مواطني المنطقة على أمان اللقاح العالمى، ونشر الحساب الرسمى لإمارة المنطقة الشرقية فيديو وصور من حصول أمير المنطقة الشرقية على أول جرعة من لقاح فايزر.

قال بن نايف في تصريحات صحفية "اللقاح مثل أى لقاح عادى وننصح الجميع ولا نجبر على تلقى اللقاح، وسيكون متاح للجميع ولكن لابد من استمرار الاجراءات الاحترازية".

ونقدم إليكم بعض المعلومات حول، الأمير سعود بن نايف عبد

العزيز آل سعود، ولد في 1375هـ / 1956، يشغل منصب أمير المنطقة الشرقية منذ 2014، وهو الابن الأكبر للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي السابق من زوجته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وكان أيضا رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له و مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الداخلية للشؤون العامة سابقاً.

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في معهد العاصمة

مناصب تقلدها سعود بن نايف

النموذجي بالرياض. وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الجامعية، فالتحق بجامعة بورتلاند في ولاية أوريجون، ومنها حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 9/12/1432هـ بتعيينه رئيساً ديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير.

صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 2/3/1434هـ بتعيينه أميراً المنطقة الشرقية.

شغل منصب نائب رئيس الهيئة العليا والمشرف العام على جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.

شغل منصب رئيس الهيئة العليا والمشرف العام على جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.