رابط استعلام موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية لنتائج الطلاب 1442

سهل كل من "نظام نور" و"منصة مدرستي" في السعودية على الطلاب الحصول على دروسهم التي يحتاجون إليها بشكل افتراضي، وكذلك الكتب المختلفة، والمناقشة مع المعلمين، وأتاحات لأولياء الأمور مراقبة الطلاب ومستواهم الدراسي وغياب الطلاب، والتواصل الفعال مع أولياء الأمور

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وبحسب ما كشفت عنه الوزارة حول الاختبارات والنتائج النهائية لهذا الفصل، فإنه قد تم اعتماد نتائج

طلاب الابتدائي من خلال "منصة مدرستي" بحيث يمكن الاطلاع عليها بشكل مبدئي قبل أن يتم اعتمادها وترحيلها من قبل المعلمين إلى حسابات الطلاب في نظام "نور" تماشياً مع ما هو معمول به في السنوات الماضية، ومن المقرر أن يتم إغلاق النظام بكافة الدرجات نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مع بدء الفصل

تجدون هنا ( نتائج نظام نور برقم الهوية )

تجدون هنا ( نتائج نظام نور )

الدراسي عن إضافة عدد من التحديثات التي تتعلق بموقع "نور" المركزي في ظل التوجه إلى التعليم الإلكتروني، وقد دعت الوزارة في سبيل ذلك كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين وقائد المدارس إلى المسارعة إلى تحديث بياناتهم في النظام المتمثلة في رقم الجوال، وذلك من أجل الربط الإلكتروني التي دشنته الوزارة مع منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث ربطت الوزارة المنصتين بقاعدة بيانات واحدة لتكون النواة التعليمية الأساسية في السعودية.