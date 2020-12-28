سهل كل من "نظام نور" و"منصة مدرستي" في السعودية على الطلاب الحصول على دروسهم التي يحتاجون إليها بشكل افتراضي، وكذلك الكتب المختلفة، والمناقشة مع المعلمين، وأتاحات لأولياء الأمور مراقبة الطلاب ومستواهم الدراسي وغياب الطلاب، والتواصل الفعال مع أولياء الأمور
للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ( اضغط هنا )
وبحسب ما كشفت عنه الوزارة حول الاختبارات والنتائج النهائية لهذا الفصل، فإنه قد تم اعتماد نتائجطلاب الابتدائي من خلال "منصة مدرستي" بحيث يمكن الاطلاع عليها بشكل مبدئي قبل أن يتم اعتمادها وترحيلها من قبل المعلمين إلى حسابات الطلاب في نظام "نور" تماشياً مع ما هو معمول به في السنوات الماضية، ومن المقرر أن يتم إغلاق النظام بكافة الدرجات نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مع بدء الفصل
تجدون هنا ( نتائج نظام نور برقم الهوية )
تجدون هنا ( نتائج نظام نور )
كانت هذه تفاصيل خبر رابط استعلام موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية لنتائج الطلاب 1442 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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