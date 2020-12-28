رابط تسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد 1442 للحصول على الخدمة الذاتية اجازة مرضية للمعلم للموظف

الخدمة الذاتية من نظام فارس هي أحد الأنظمة الفرعية للموارد البشرية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم – الإداري- المستخدم – العامل) الحصول عليها. حيث يمكن الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية آليا بدون الرجوع للإدارة.

لتسجيل الدخول فى نظام فارس

ويقوم النظام بتقديم مجموعةٍ من الخدمات إلكترونيًّا، والتي يستطيع الموظَّف (المعلِّم، أو الإداري، أو المستخدم، أو العامل) الحصول عليها، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبَل أصحاب الصلاحية آليًّا، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة، ويوفِّر بذلك

الإنتاجيَّة والوقت والجهد على طالبي الخدمات، ويلغي نظام المعاملات الورقيَّة.

ويتمكن الموظف من الحصول على طلبات الإجازة دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك من خلال نظام فارس إلكترونيا والذي يتيح للموظف تتبع المعاملة الخاصة به عن طريق الموقع حتى صدور القرار.

تجدون هنا ( رابط نظام فارس )

تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )