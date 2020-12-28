نظام فارس .. رابط وطريقة التسجيل ورصد أنشطة التطوير المهني للمعلمين عبر الخدمة الذاتية 1442

يُعدُّ «نظام فارس» النظام الأهمَّ بالنسبة إلى قطَّاع التعليم؛ لما يقدِّمه من خدماتٍ ومميِّزاتٍ للموظَّفين وطالبي الخدمات من خلال موقعه الإلكتروني، ويقوم النظام بخدمة كافة منتسبي التعليم في المملكة العربية السعودية.
ويهدف المشروع إلى بناء نظامٍ متكاملٍ يغطِّي جميع المتطلَّبات الوظيفيَّة لأعمال إدارة الموارد الإداريَّةوالماليَّة حسب آخر إصدارٍ للوائح والأنظمة الحكومية.
لتسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد ( اضغط هنا )
توفر وزارة التعليم في السعودية رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ بعد توقف رابط موقع نظام فارس عن العمل لمدة تتراوح بين يومين إلى
تجدون هنا ( رابط نظام فارس )
تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )
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