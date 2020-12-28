نظام فارس .. رابط وطريقة التسجيل ورصد أنشطة التطوير المهني للمعلمين عبر الخدمة الذاتية 1442

يُعدُّ «نظام فارس» النظام الأهمَّ بالنسبة إلى قطَّاع التعليم؛ لما يقدِّمه من خدماتٍ ومميِّزاتٍ للموظَّفين وطالبي الخدمات من خلال موقعه الإلكتروني، ويقوم النظام بخدمة كافة منتسبي التعليم في المملكة العربية السعودية.

ويهدف المشروع إلى بناء نظامٍ متكاملٍ يغطِّي جميع المتطلَّبات الوظيفيَّة لأعمال إدارة الموارد الإداريَّة

لتسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد ( اضغط هنا )

والماليَّة حسب آخر إصدارٍ للوائح والأنظمة الحكومية.

توفر وزارة التعليم في السعودية رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ بعد توقف رابط موقع نظام فارس عن العمل لمدة تتراوح بين يومين إلى

ثلاثة أيام. بعد الدخول إلى الرابط السابق، يقوم الموظف باختيار الإدارة التعليمية التابع لها، ثم النقر على الانتقال إلى الخدمات الالكترونية، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. جدير ذكره أن وزارة التعليم طالبت المعلمين والمعلمات ضرورة الانتهاء من الانشطة التدريبية قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تجدون هنا ( رابط نظام فارس )

تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )