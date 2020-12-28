رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية برقم الهوية 2020

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية وباقي جميع المراحل برقم الهوية 2020 من خلال موقع نظام نور الخاص بالنتائج الدراسية.

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب المقيدين في المرحلة الابتدائية وباقي جميع المراحل التعليمية عبر وزارة التعليم السعودية ومن خلال نظام نور للنتائج عبر البوابة المخصصة لذلك.

حيث يمكن الاطلاع على علامات نتائج الطلاب الابتدائية الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية عبر نظام نور الذي يمكنهم من الاستعلام عن النتائج من خلال

الرابط التالي:

رابط نظام نور 2020 .. استعلم عن نتائج الطلاب ((من هنا))

رابط نظام نور 2020 .. استعلم عن نتائج الطلاب ((من هنا))

رابط نظام نور 2020 .. استعلم عن نتائج الطلاب ((من هنا))

حيث يعمل نظام نور للنتائج على توفير الوقت والمجهود على الأسر من أجل الحصول على نتائج أبناءهم دون الذهاب إلى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة برقم الهوية

وأعلنت وزارة التعليم في السعودية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج

من خلال نظام نور الذي يوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور.

واعلنت عدد من الهيئات التعليمية والمجمعات عن نتائج الاختبارات النهائية للطلاب في المرحلة الابتدائية وباقي المراحل التعليمية في العديد من المدارس بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

كما يمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بها من خلال خطوات بسيطة وميسرة تتمثل بالدخول على موقع نظام نور و استخدام رقم الهوية الوطنية فقط لكل طالب أو طالبة ، و ادخال رمز التحقق و هو الرمز الرقمي الموجود في صفحة التسجيل و المكون من 4 أرقام ، و من ثم الضغط على " تسجيل الدخول " في الصفحة.