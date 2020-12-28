رابط إرسال ساعات “التطوير المهني” في نظام فارس للمعلمين والاداريين

نظام فارس للموارد البشرية هو عبارة عن منصة الالكترونية تابعه لوزارة الشئون الاجتماعية لتقدم بها خدمات ممتازة لأي موظف وموظفة من سهولة الاطلاع على ‏البيانات الأساسية وهي (الاسم العمر الرقم الوظيفي المدير المباشر مقر العمل الإدارة التعليمية تاريخ الميلاد رقم الجوال والبريد الالكتروني). لتسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد ( اضغط هنا ) الالكتروني). والجدير بالذكر أن نظام فارس يقوم بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارات التعليمية ولذلك يجب معرفة خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 الخدمات الذاتية الذي يقدمها لكل العاملين والمعلمين والادرايين بوزارة التعليم. وبعدها سوف يتم إرسال كلمة السر الخاصة بالمعلم، ورابط تسجيل الدخول على النظام والبريد الإلكتروني الخاص به، وبعدها تتم العودة إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل البيانات التي تم إرسالها، ثم البدء في استخدام النظام. تجدون هنا ( رابط نظام فارس )

تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )

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