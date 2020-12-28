رابط إرسال انشطه التطوير المهني في نظام فارس وطريقة إدخال الدورات واعتماد انشطه التطوير

نظام فارس اكثر ما يشغل عقول المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التعليم السعودي التي أطلقت نظام فارس المجاني إلكتروني لتسهيل الكثير على المعلمين والمعلمات، كما أن بدأ نظام فارس الخدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم الأحد تفعيل إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لاعتمادها،وقد أكدت الوزارة على أنها قامت بتشكيل لجنة مختصة في إدارة التعليم من أجل الإشراف على متابعة رصد ساعات الأنشطة وإدخال الدورات، كما

لتسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد ( اضغط هنا )

أن الخدمة الذاتية تعتبر نظام فرعي ضمن نظام فارس وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف المعلمين والمعلمات أو الإداريين الحصول عليها.

وينطوي نظام فارس الجديد على العديد من المزايا التي يقدمها للمعلم ووزارة التعليم، سواءً ناحية مراجعة البيانات الشخصية والأساسية الخاصة بالإداريين

والمعلمين، ومراجعة السجل الوظيفي الخاص بالعاملين في الوزارة، مما يعمل على إعطائهم كافة الحقوق في تعديل طلباتهم وتقديم سجل بالطلبات الجديدة.

بدأ نظام فارس الخدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم الأحد 12-5-1442 تفعيل أيقونة الإرسال في شاشة بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لاعتمادها, وتستمر فترة الإرسال في نظام فارس خلال الفترة من 12-5 إلى 16-5 ويلزم جميع شاغلي الوظائف التعليمية أن يرسلوا البيانات إلى الرئيس المباشر كي يطابقها ثم يعتمدها.

تجدون هنا ( رابط نظام فارس )

تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )