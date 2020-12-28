نظام فارس اكثر ما يشغل عقول المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التعليم السعودي التي أطلقت نظام فارس المجاني إلكتروني لتسهيل الكثير على المعلمين والمعلمات، كما أن بدأ نظام فارس الخدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم الأحد تفعيل إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لاعتمادها،وقد أكدت الوزارة على أنها قامت بتشكيل لجنة مختصة في إدارة التعليم من أجل الإشراف على متابعة رصد ساعات الأنشطة وإدخال الدورات، كماأن الخدمة الذاتية تعتبر نظام فرعي ضمن نظام فارس وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف المعلمين والمعلمات أو الإداريين الحصول عليها.
لتسجيل الدخول فى نظام فارس الجديد ( اضغط هنا )
وينطوي نظام فارس الجديد على العديد من المزايا التي يقدمها للمعلم ووزارة التعليم، سواءً ناحية مراجعة البيانات الشخصية والأساسية الخاصة بالإداريين
بدأ نظام فارس الخدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم الأحد 12-5-1442 تفعيل أيقونة الإرسال في شاشة بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لاعتمادها, وتستمر فترة الإرسال في نظام فارس خلال الفترة من 12-5 إلى 16-5 ويلزم جميع شاغلي الوظائف التعليمية أن يرسلوا البيانات إلى الرئيس المباشر كي يطابقها ثم يعتمدها.
تجدون هنا ( رابط نظام فارس )
تجدون هنا ( تسجيل الدخول فى نظام فارس )
كانت هذه تفاصيل خبر رابط إرسال انشطه التطوير المهني في نظام فارس وطريقة إدخال الدورات واعتماد انشطه التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.