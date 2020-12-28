فنلندا تحقق في اختراق حسابات البريد الالكتروني للبرلمان

الإثنين 28 ديسمبر 2020

ذكر البرلمان الفنلندي اليوم الإثنين أن الشرطة تحقق في اختراق عدد من حسابات البريد الالكتروني، ذات صلة بمشرعين وموظفين.



ووقع الهجوم، خلال الأشهر الأخيرة وتم اكتشافه من قبل أنظمة المراقبة الفنية للبرلمان.

وبدأ مكتب التحقيقات الوطني تحقيقا بشأن الحادث، بدعم من البرلمان، ولم يعرف من المسؤول عن الاختراق.

وقالت رئيسة البرلمان، أنو فيهفيلاينين إن الهجوم "تهديد خطير ضد ديمقراطيتنا والمجتمع الفنلندي".

وأضافت "لتعزيز الأمن الالكتروني، نحتاج إلى إجراءات وطنية بالإضافة إلى تعاون نشط داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي".

ولم يصدر البرلمان الفنلندي أي تعليق آخر بسبب التحقيق الحالي.

وقال رئيس المباحث تيرو مورمان لدى المكتب الوطني للتحقيقات "هذه ليست صدفة" مضيفا أنه فيما يستمر التحقيق، من غير الممكن الكشف عن عدد الأشخاص المتضررين" وأضاف "القضية استثنائية".

ويعمل المكتب الوطني للتحقيقات مع هيئات أخرى في فنلندا، بما في ذلك شرطة الأمن وشركاء دوليين.

وكان برلمان النرويج المجاورة قد تحدث عن اختراق مماثل، في وقت سابق من هذا العام، الذي ألقى جهاز أمن الشرطة في البلاد اللوم فيه على قراصنة، لهم صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية.