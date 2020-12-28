طالبان تختطف 20 مدنيا بأفغانستان.. مصيرهم مجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف مسلحو حركة طالبان 20 مدنيا، على الأقل، في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان، طبقا لما أكده مسؤولان محليان الإثنين.
وتم نقل الأشخاص، من منطقة "قرة باغ" بالإقليم إلى مكان لم يتم الكشف عنه أمس الأحد، طبقا لما ذكره عضوا مجلس الإقليم، ناصر أحمد فقيري وعصمت الله جمرودوال.
وأضاف المسؤولان أن المنطقة التي جرت فيها عملية الخطف، تسيطر عليها طالبان بشكل كامل.
وإقليم غزني من بين أكثر الأقاليم اضطرابا في أفغانستان، حيث سيطر المسلحون على نصف مناطقه ويقاتلون القوات الحكومية للسيطرة على المناطق الباقية فيه.
وقتل اثنان من الموظفين الحكوميين برصاص مسلحين في عاصمة الإقليم صباح اليوم، طبقا لشرطة غزني.
يأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.
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