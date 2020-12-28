مقتل ضابطين في هجوم مسلح بالشيشان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي ضابطان من جهة لإنفاذ القانون مصرعهما في هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية جروزني. وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن شرطيين لقيا مصرعهما في الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون وسط جروزني. وأضافت أنه تم مقتل أحد المهاجمين أثناء تبادل إطلاق النار. ولم تعرف على الفور دوافع الهجوم، غير أن السلطات الأمنية في الشيشان قامت بتطويق موقع الحادث في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة.

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