صحيفة إسرائيلية: وفد مغربي في تل أبيب لإعادة فتح مكتب الاتصال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة إسرائيلية إن وفدا من الرباط وصل إلى إسرائيل لإعادة فتح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "وفدا دبلوماسيا مغربيا يزور إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضافت أن "الوفد، الذي وصل إلى إسرائيل ليلة الأحد، يخطط للعمل من أجل إعادة فتح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب الذي ظل يحتفظ به منذ 20 عاما منذ قطع الرباط العلاقات الرسمية، كما احتفظت إسرائيل بمكتبها المغلق في المغرب".

ولم يصدر إعلان رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن وصول الوفد المغربي إلى إسرائيل.

ولكن الصحيفة قالت: "يرتقب أن يعقد الدبلوماسيون من المغرب اجتماعات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكن ليس لديهم أي أحداث أو تصريحات عامة على جدول أعمالهم".

وكانت إسرائيل والمغرب تبادلا فتح المكاتب الدبلوماسية في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.

ومساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "اتفقت مع ملك المغرب خلال مكالمتنا الهاتفية أمس على أن وفدا مغربيا سيصل إسرائيل في بداية الأسبوع، من أجل فتح مكتب اتصال تمهيدا لفتح سفارة وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين".

والثلاثاء الماضي، زار وفد أمريكي إسرائيلي الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية.



وجاء الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

كما جاء وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات بجانب عدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.