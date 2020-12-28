خالد الجارالله لـ"الخليج 365": متفائلون بنتائج "قمة الرياض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله تفاؤله إزاء النتائج المرجوة من القمة الخليجية المقرر عقدها بالرياض 5 يناير المقبل.

وتوقع الجارالله أن تسهم القمة المرتقبة التي تنعقد في الرياض برئاسة البحرين في تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك.

وقال الجارالله في تصريح خاص عبر الهاتف من الكويت لـ"الخليج 365": "نحن في قمة التفاؤل لانعقاد القمة الخليجية، ونتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، وتماسك مجلس التعاون".

وأضاف المسؤول الكويتي البارز "نتطلع إلى مستقبل مشرك لهذا المجلس بقيادة وحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وحول رؤيته وتوقعاته لمصير المصالحة الخليجية مع قطر، قال الجارالله "متفائلون في ضوء البيان الصادر عن الكويت الذي أشار لمباحثات مثمرة وبناءة بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، لذا فنحن نعول على البيان ونتفاءل انطلاقا منه".

وأعلنت الكويت الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وأمس الأحد بحث الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.

