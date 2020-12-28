شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362339حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353353 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6196حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2790 والحالات الحرجة 393 حالة.

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