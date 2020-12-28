المغرب وموريتانيا يتبحثان تطوير علاقات تعاونهما في التعليم والبحث العلمي

تباحث سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تطوير علاقات التعاون بين البلدين في التعليم، والبحث العلمي.

وأفاد بيان لوزارة التربية الوطنية أن أمزازي استقبل، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، نظيره الموريتاني، وذلك بهدف استشراف آفاق تعزيز علاقات التعاون الأخوية والمتميزة، التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأضاف البيان نفسه أن اللقاء عرف تباحث الجانبين سبل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومد جسور الشراكة بين الجامعات، والمؤسسات البحثية المغربية، ونظيراتها الموريتانية، خصوصا في مجال تبادل التجارب، والخبرات، ودعم حركية الطلبة والأساتذة، وكذا الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه.

يذكر أن المغرب، وموريتانيا تربطهما علاقات “متميزة”، وذلك منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي، عام 1972، التي تلتها جملة من اتفاقيات الشراكة، والبرامج التنفيذية بين حكومتي، وجامعات البلدين.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن أزيد من 1200 طالب موريتاني يتابعون دراستهم الجامعية في مؤسسات التعليم العالي العمومية في المغرب، برسم السنة الجامعية 2019-2020، موزعين على مختلف الجامعات، والتخصصات الأكاديمية، والعلمية.