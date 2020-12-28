تلاميذ مغاربة يتوجون في الأولمبياد العربية في الرياضيات ووزارة التربية الوطنية تحتفي بهم

تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة إلى تلميذة، وتلاميذ، تمكنوا من جعل المنتخب الوطني يحتل الرتبة الثانية في الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات، التي نُظمت عن بُعد، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة التنظيمية المحلية بالقاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة بين 25 و26 دجنبر الجاري، وذلك بعد حصوله على ميدالية ذهبية، وفضيتين، وبرونزية.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إنه مثل البلاد في هذه الدورة، التي شاركت في منافساتها عشر دول عربية، فريق ضم تلميذة وثلاثة تلاميذ الأوائل في المسار المؤهِّل لاجتياز الأولمبياد الوطنية في الرياضيات2021، حيث تمكنت التلميذة آية أكرجوط، ممثلة للأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة من إحراز الميدالية الذهبية، وتمكن التلميذان معاذ المعتصم عن الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد أيوب مبطول عن أكاديمية جهة فاس – مكناس، من إحراز الميداليتين الفضيتين، فيما عادت الميدالية البرونزية للتلميذ أيمن مطيع، ممثلا للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وحصلت التلميذة آية أكرجوط في الأولمبياد المذكورة على العلامة الكاملة (40/40)، وكانت قد نالت، خلال شهر شتنبر الماضي، ضمن فعاليات الأولمبياد الدولية في الرياضيات 2020، على ميزة شرفية في الترتيب العام، وكذا على ”ميدالية مرزخاني”، وهي واحدة من الميداليات الخمس، التي تمنحها اللجنة الدولية للفتاة، التي تحصل على المرتبة الأولى على صعيد القارة، التي تنتمي إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التأطير الأولمبي يمتد على مدى ثلاثة مواسم دراسية، ويسهر على إنجازه ثلة من المفتشين، والأساتذة المبرزين في الرياضيات، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة المغاربة، ممن استفادوا سابقاً من مسار الأولمبياد الوطنية، الذين هم أعضاء في جمعية ”رياضيات المغرب”، التي تجمعها شراكة بقطاع التربية الوطنية.