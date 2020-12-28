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أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الـ 41

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 ديسمبر 2020

تسلم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  أمير دولة الكويت اليوم الإثنين، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الخليجية الـ 41  المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير المقبل.

 

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف سلم الرسالة لأمير الكويت خلال استقبال أمير الكويت له  في قصر السيف.

 

كما أطلع الحجرف الشيخ نواف الأحمد على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية الـ 41.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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