شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الـ 41 والان مع التفاصيل

الإثنين 28 ديسمبر 2020 تسلم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم الإثنين، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الخليجية الـ 41 المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف سلم الرسالة لأمير الكويت خلال استقبال أمير الكويت له في قصر السيف. كما أطلع الحجرف الشيخ نواف الأحمد على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية الـ 41.

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