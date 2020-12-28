فلاي دبي تشغّل 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات

الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتشغيل ثلاث رحلات عودة من المملكة العربية السعودية إلى دبي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية.



وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إنه سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الامارات والمتواجدين حالياً في المملكة.

ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

ووجهت فلاي دبي الشكر والتقدير لسفارة الإمارات في المملكة ممثلة في سفير الدولة على الجهود التي بذلوها لانجاح وتشغيل هذه الرحلات، كما وجهت الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على وتعاونها في توفير كل التسهيلات المطلوبة.