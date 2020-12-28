ومنذ نحو 20 عاما، يعمل جو معلما في حضانة، لكنه فقد عمله بسبب تداعيات جائحة كورونا هذا العام، وبعد ذلك توفي والده.
ويقول جو إن الأحداث التي وقعت معه خلال 2020 وضعته في مكان مظلم، لكن أفراد عائلته وأصدقائه قدموا الدعم المعنوي له، وحثوه على أن يستمر في الإيمان بذاته وقدراته.
وأضاف أنه فاز بالجائزة الكبرى بعدما بات يعتقد أن الحياة لا يمكن أن تزداد سوءا.
وكان جو يعتاد المشاركة في جوائز اليانصيب، وذهب الخميس الماضي لشراء بطاقتين للجائزة جريا على عادته، وتبين له الآن أن الأولى لم تربح، لكن وقع الدهشة كان كبيرا عليه عندما أدرك أن البطاقة الثانية فائزة.
ويقول المعلم المرح من عمله إنه يريد شراء منزل جديد وادخار جزء من المبلغ من أجل تعليم ابنته.
كانت هذه تفاصيل خبر فقد والده وخسر عمله.. فصالحته 2020 بهذه المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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