مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة الأندية الرياضية ضمن موازنة 2021

رياضة 2020-12-28 | 12:34 714 مشاهدة

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.



وأكد أن "المقترح لاقى ترحاباً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعم قطاعي الشباب و وقال الوزير درجال في بيان إن "مجلس الوزراء وافق رسمياً على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الىغ خمسة مليارات بدلاً عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، بهدف دعم الأندية التي تعاني من الضائقة المالية و تفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين و في مختلف الفعاليات الرياضية".وأكد أن "المقترح لاقى ترحاباً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعم قطاعي الشباب و الرياضة و إيلاء الأهمية الكبيرة لهذا الجانب". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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