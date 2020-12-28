مقابل 60 دولار... تحصل على شطيرة لحم مغلفة بالذهب

يقدم مطعم في العاصمة الكولومبية شطيرة لحم مغطاة بطبقات من الذهب الصالح للأكل ويقول صاحبه إنه استلهم فكرته من مطاعم في تركيا.
ويبلغ سعر شطيرة اللحم العادية في بوجوتا حوالي خمسة دولارات.وبين طبقتي خبز البريوش، توجد قطعتان من شطائر اللحم البقري إلى جانب اللحم المقدد والبصل وقطعتين من الجبن. وكل ذلك مغطى بخمس قطع من أوراق الذهب الرقيقة الصالحة للأكل عيار 24 قيراطا مستوردة من الولايات المتحدة. وسمك كل ورقة يبلغ 0,0015 مليمتر.
وقال صاحب مطعم تورو مكوي إنه استلهم شطيرة اللحم بالذهب من مطاعم أخرى في تركيا تقدم شطائر لحم مماثلة.
وأضاف أنه يأمل في تقديم تجارب طهي جديدة للزبائن في كولومبيا غير القادرين على السفر إلى الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.
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