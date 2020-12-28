تعرّف إلى أفخم فنادق العالم لزيارتها في العام 2021

كشفت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأميركية المتخصصة في السفر والسياحة، عن الفنادق الأكثر فخامة في العالم للعام 2021 المقبل.



ووفقاً لموقع جريدة "الصن" البريطانية، فإن المجلة الأميركية كشفت عن 33 فندقاً، ومنتجعاً حول العالم ضمن القائمة الذهبية للعام 2021، ونصحت محبي السفر بالإقامة بها خلال العام المقبل. وشملت قائمة الفائزين في أوروبا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، مع عدم وجود فنادق في القائمة من المملكة المتحدة، مع احتلال فنادق أوستراليا والولايات المتحدة الصدارة في القائمة حول العالم.



وجاءت قائمة أفضل الفنادق في العالم للعام 2021 كالتالي: وجاءت قائمة أفضل الفنادق في العالم للعام 2021 كالتالي: - فنادق أوروبا:

فندق جراند دي كالا روسا، بورتو فيكيو، جزيرة كورسيكا.

لو بريستول باريس، باريس، فرنسا

تينوتا دي مورلو، أومبريا، إيطاليا

سانتا كلارا 1728، لشبونة، البرتغال.

فندق الباتروس، كاسكايس، البرتغال.

فندق أستوريا، سان بطرسبرج، روسيا.

Alcuzcuz، الأندلس، إسبانيا

ماكاكيزي، بودروم، تركيا.

- فنادق أفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهندي:

أنغاما مارا، الوادي المتصدع الأكبر، كينيا.

الفن، مراكش، المغرب

Beyond Benguerra Island، أرخبيل بازاروتو، موزمبيق

لوندولوزي، سابي ساندز، جنوب إفريقيا

Singita Pamushana Lodge ، محمية Malilangwe للحياة البرية، زيمبابوي



- فنادق آسيا:

فوم بيتانج، سييم ريب، كمبوديا

البيت الأوسط، شنغهاي، الصين

ذا بينينسولا، هونغ كونغ

حصن بوجيرا، أودايبور، الهند

هوشينويا بالي، أوبود، إندونيسيا

ماندارين أورينتال طوكيو، اليابان

نوتيلوس، جزر المالديف

رايا هيريتيج، شيانغ ماي، تايلاند

- فنادق أستراليا

كومو، بيرث، أوستراليا

Raes on Wategos ،خليج بايرون، أستراليا

- فنادق أميركا وكندا ومنطقة البحر الكاريبي:

بلموند كاب جولوكا، أنغيلا

الإسكافيون كوف، بربادوس

روزوود ليتل ديكس باي، جزر فيرجن البريطانية

فندق تيفولي، نيويورك

Sensei Lanai منتجع فور سيزونز، لاناي، هاواي

مزرعة SingleThread ، سونوما، كاليفورنيا

فندق بيفرلي هيلز، لوس أنجلوس

فنادق المكسيك وأميركا الجنوبية:

لا إيسلا، باتاغونيا، الأرجنتين

كالانوا لودج، أمازوناس، كولومبيا

فيرانا، بويرتو فالارتا، المكسيك