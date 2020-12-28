الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أن رتلا لقوات التحالف الدولي تعرض لانفجار بعبوة ناسفة لدى مروره على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية280/كم جنوبي العراق./ وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من البلاد على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية دون وقوع إصابات.

وعاوت الجماعات المسلحة خلال الأيام الماضية عملياتها لاستهداف أرتال قوات التحالف المنسحبة من العراق لدى مرورها في المحافظات الجنوبية رغم الإجراءات الأمنية العراقية المرافقة لحركة الشاحنات التي تحمل معدات لقوات التحالف الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يستهدف معدات لقوات التحالف المنسحبة من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.