شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء أخضر أوروبي لتطبيق «بريكست» في الأول من يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ.ف.ب

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الاثنين، لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

وكتب الناطق على «تويتر»: «وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءاً من 01 كانون الثاني/يناير 2021». ومن المتوقع اعتماده رسمياً من قبل الحكومات بحلول الساعة 15.00 الثلاثاء (14.00 ت ج). وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق، الأربعاء.

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