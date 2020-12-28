شكرا لقرائتكم خبر عن تنامي القلق في قبرص إزاء تداعيات الزلازل على العمارات القديمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من كون العمارات القديمة المتداعية مشهداً مألوفاً في قبرص، غير أن هذه المباني، بأبوابها المتصدعة وجدرانها التي تحمل أحياناً ندوب الرصاص، باتت تثير قلقاً متنامياً في هذه الجزيرة المعرّضة للزلازل. هذه البيوت الحجرية التقليدية ذات الجدران المتشققة والمصاريع الخشبية الباهتة، تُجاور الأبراج السكنية الإسمنتية التي شيّدت خصوصاً في المدن السياحية القبرصية.

بعد زلزال بحر إيجه في 30 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أودى بحياة نحو مئة شخص في اليونان وتركيا، دق سكان قبرص ناقوس الخطر إزاء وضع هذه العمارات القديمة.

ويقول رئيس جمعية المهندسين المدنيين أندرياس ثيودوتو: «إن البيوت المتضررة بشدة تشكّل خطراً على السلامة العامة»، مشيراً إلى أن أكثر ما يثير قلق الجمعية، هو وضع المباني المشيّدة قبل قانون الإنشاءات المقاومة للزلازل الصادر في 1994، وعددها لا يستهان به.

وكشف التقرير الأخير للدفاع المدني الصادر عام 2018 في شأن تقييم المخاطر في قبرص، عن أن أكثر من 70 في المئة من العمارات أنشئ قبل اعتماد المعايير الهندسية المقاومة للزلازل. وفي حال وقوع هزة أرضية قوية، قد يتهدم أكثر من 50 % من البيوت الحجرية.

وتنقسم قبرص إلى شطرين منذ أن غزت القوات التركية ثلثها الشمالي رداً على انقلاب كان هدفه ضم الجزيرة إلى اليونان. وتفصل منطقة عازلة بين جمهورية قبرص (الجنوب) وجمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتقع قبرص عند ملتقى الصفيحتين التكتونيكيتين الإفريقية والأوراسيوية «وهي ضمن ما يعرف بحزام الألب- الهملايا، وهي منطقة تحدث فيها 15 % من الهزات الأرضية في العالم»، بحسب سيلفانا بيليدو من قسم الدراسات الجيولوجية.

ويلفت الأمين العام للغرفة التقنية والعلمية بلاتوناس ستيليانو، إلى أن «المدن الساحلية... تقع في منطقة تشهد نشاطاً زلزاليا ًأكبر. غير أن كل العمارات القديمة والمهملة وغير المصانة وفق الأصول في أنحاء الجزيرة كافة معرضة بشدة للتضرر أو حتى الانهيار».

(أ.ف.ب)