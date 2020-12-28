شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب من اتحاد الكرة ترخيصاً باللجوء لمركز التحكيم الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطب مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم اتحاد الإمارات لكرة القدم وطلب إيضاح الآتي:

- اللائحة الخاصة بالعقوبات والمطبقة على الحكام ومدى اعتمادها تشريعياً وقانونياً للتحقق من توافق اللائحة الحالية مع اللائحة الموجودة لدى النادي مسبقاً.

- الموقف الرسمي للجنة الحكام عن واقعة الطرد التي حدثت لقائد الفريق فابيو دي ليما )بطاقة رقم 44406) في الدقيقة (2+ 90) في مباراة بني ياس في بطولة كأس رئيس الدولة.

- موافاتنا رسمياً بالجهة المعنية بنظر النزاع والشكاوى على الحكام «إن وجدت» في مثل هذا النزاع، بغرض المطالبة بإلغاء القرار الخاطئ من حكم المباراة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفريق بسبب عدم إشراك أهم لاعبيه بالمباريات دون وجه حق.

- في حال عدم وجود لجنة معنية بالاتحاد «حالياً» فإن مجلس إدارة نادي الوصل يلتمس من سيادتكم الموافقة على مشارطة التحكيم المرفقة بهذا الطلب للجوء إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.