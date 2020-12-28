شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يلقي بثقله على حصاد زيتون بيلوبونيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط آثار تاريخية اجتاحتها مساحات زراعية، ينشط نيكوس أرغيراكيس لقطف الزيتون من أرضه في منطقة بيلوبونيز اليونانية... غير أن الحصاد هذا العام سيتأخر بسبب نقص العمّال الموسميين جراء جائحة كوفيد-19.

ويقول أرغيراكيس «يقصد حوالى مئة عامل زراعي سنويا المنطقة خلال فترة الحصاد. لكن عدد هؤلاء لا يتخطى خمسة عشر شخصا هذا العام».

وقد ألقت القيود المفروضة على التنقلات للحد من تفشي الوباء بثقلها على حركة العمال الزراعيين الذين يأتون بأكثريتهم من خارج اليونان. ويتسبب إغلاق الحدود مع ألبانيا وإلزامية الاستحصال على ترخيص للتنقل بنقص في اليد العاملة في قطاع يعتمد بصورة أساسية على العمال الموسميين الذين يعملون من دون تصريح رسمي للسلطات في معظم الأحيان.

وعند مخرج قرية أيوس أندرياس في جنوب غرب البيلوبونيز، تمتد أرض نيكوس أرغيراكيس على مساحة هكتار وتضم حوالى ألف شجرة زيتون.

ويوضح أرغيراكيس لوكالة فرانس برس «سجلنا تأخيرا لذا نحاول القطاف سريعا. بعد مرور فترة معينة، يمكن للمنتج أن يفقد جودته».

وفيما ينتهي حصاد الزيتون في المنطقة عادة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يمتد الحصاد هذا العام حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر لدى أرغيراكيس الذي يعمل أيضا في أحد مقاهي مدينة كالاماتا.

ويعمد العاملون إلى تجريد أشجار الزيتون من حباتها يدويا، لتقع البراعم الخضراء والبنفسجية على شباك ممددة أرضا. وبذلك تمتلئ أكياس الخيش على وقع العمل المنظّم والمنهجي للعاملين الزراعيين.

ماذا نفعل إذا أصبنا بالفيروس؟

في قرية ميسيني، يستعين بانايوتيس أوتسيكاس أيضا بعائلته لمساعدته. ويقول الراعي محاطا بمواشيه «العمّال غير موجودين هنا وعلينا الاعتماد على أنفسنا للحصاد».

وتنتشر آلاف أشجار الزيتون على مدّ النظر في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب البر اليوناني الرئيسي. وتشهد شبه جزيرة ميسينيا في منطقة بيلوبونيز أكبر إنتاج لزيت الزيتون في البلاد، في قطاع بلغت قيمته 790 مليون يورو سنة 2019، وفق بيانات هيئة «يوروستات» الإحصائية الأوروبية.

تراجع الصادرات

ويقول ديمتريس كارومباليس وهو صاحب معصرة للزيتون في مادينا على مسافة بضعة كيلومترات من كالاماتا عاصمة ميسينيا «في هذه الفترة، لا نستطيع البيع للمطاعم ولا للبقالات، كما أن الصادرات ستتراجع هذه السنة». (أ.ف.ب)