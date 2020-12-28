الشارقة بطل كرة الطاولة للناشئين والأشبال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي بطولته الأولى لكرة الطاولة لفردي الناشئين والأشبال بصالة نادي المدام، بمشاركة أندية الشارقة والمدام ودبا الحصن والذيد وخورفكان والبطائح، وأحرز علي الدمرداش المركز الأول في فردي الناشئين وتلاه سيف محمود، أما في الأشبال فكان المركز الأول من نصيب حمد مراد والثاني علي اليافي وكلهم من نادي الشارقة.

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