شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «رعايتي» يربط 3000 جهة حكومية وخاصة بمجال الرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع كل من دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي لربط مشروع الملف الصحي الموحد «رعايتي» مع كل من الملفات الصحية التابعة لها (ملفي ونابض).

ويمثل «رعايتي» منصة تبادل المعلومات الطبية في المنشآت الصحية وإحدى ركائز مستقبل الرعاية الصحية، من خلال تمكين الأشخاص والمؤسسات من تبادل المعلومات الصحية لتحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية في تحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية، ورفع مستوى سعادة المرضى والمتعاملين.

يندرج المشروع ضمن نظام «رعايتي» الملف الوطني الصحي الموحد وإدارة الصحة السكانية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أثناء فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018.

وتوفر المنصة القدرة على نقل المعلومات السريرية إلكترونياً بين أنظمة معلومات الرعاية الصحية المختلفة، لأكثر من 3000 جهة حكومية وخاصة بمجال الرعاية الصحية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات السريرية واستعادتها لتوفير رعاية أكثر أماناً في الوقت المناسب بكفاءة وفعالية، كما تقدم للجهات الصحية قاعدة بيانات لعمليات التحليل والتخطيط الصحي لتبنى عليها مؤشرات ومعايير وطنية على مستوى الصحة العامة في دولة الإمارات. وتسهم المنصة بتوفير المعلومات الخاصة بالمريض بغض النظر عن مكان تقديم الرعاية أو الخدمات، إلى الكادر الطبي لتمكنهم من تقديم الرعاية الصحية المناسبة التي تركز على المريض.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة أن انطلاق منصة تبادل البيانات الصحية «رعايتي» بالتنسيق مع الجهات الصحية بالدولة يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتعزيز أنظمة التطبيب عن بعد.

وأشار إلى أن تطبيق برنامج «رعايتي» وربطه مع مشروعي «نابض» و«ملفي» سيؤدي إلى إنشاء سجل وطني موحد للمرضى يمكن الوصول إليه من قبل خبراء الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور حامد الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية في دائرة الصحة أبوظبي: نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في هذه المبادرة الحيوية، التي ستعزز التنسيق في مجال الرعاية وتتيح توفير بيانات بالغة الأهمية للارتقاء بتجربة المرضى، حيث تشكل الحالات الطارئة مثل وباء كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة لمجتمع الرعاية الصحية.

وبدورها، قالت كليثم علي الشامسي، مدير إدارة تقنية المعلومات في صحة دبي: فخورون بتطبيق هذه المبادرة المبتكرة لتطوير منصة تعود بالنفع الكبير على سكان دولة الإمارات، وسيسهم تطبيق مبادرة «رعايتي» في الربط بين مزوّدي خدمات الرعاية الطبية في القطاعين العام والخاص بما يتيح توفير تجربة رعاية سلسة بالفعل للمرضى.