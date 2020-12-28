شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغلابة عقب استخراج كارنيه العضوية: "سنعمل لصالح المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد حلمى الشيشينى، المعروف بنائب الغلابة: "لقب نائب الغلابة يعود لكونى فرد بسيط من المواطنين أرغب فى التغيير"، متمنيا أن يستطيع العمل تحت القبة وتوصيل صوت المواطن، وأن يكون همزة الوصل بين المواطن البسيط والسلطة التنفيذية، وأن هناك العديد من الملفات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة والتى تصب جميعها فى صالح محدودى الدخل والمواطنين البسطاء، متابعا: "أنا جوهرى من الناس وإلى الناس".

وتابع: "لدى مكتبة وكنت مدير ملعب خاص، وفيا يخص تكلفة الدعاية الانتخابية لم أنفق الكثير وهناك الكثير من الدعاية الانتخابية من قبل أهل دائرتى، الذين كان لهم دور كبير فى مسألة الدعاية، وكان هناك حرص من قبل المواطنين على حسن الاختيار، وكان هناك جهد وإخلاص وتكاتف وفى النهاية كانت النتيجة وجودى تحت القبة".

وأشار نائب الغلابة، إلى أنه محمل بالعديد من ملفات المواطنين جميعها فى الصالح العام، وأنه على دراية بمشاكل المواطنين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك إلقاء مزيد من الضوء على ملف الصحة والمستشفيات، مشيرا إلى انضمامه للجنة التنمية المحلية، وذلك لطبيعة الملفات الخاصة بها، وفى مقدمة هذه الموضوعات الطرق الداخلية، معلقا على فكرة التقدم باستجواب قائلا:" كلام سابق لآوانه.. احنا نبدأ وإن شاء الله أى حاجة احنا هنعملها.. هنعمل أى استجواب وطلب إحاطة وكل خطوة وكل حركة هتكون لصالح المواطن".