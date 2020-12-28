شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف الشبراوى: نصطف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أشرف الشبراوى عضو مجلس النواب، فردى مستقل عن الدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، اصطفاف مجلس النواب خلف القيادة السياسية فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن الاتهامات المغرضة التى توجه للدولة المصرية يقف وراءها قوى كارهة تحاول بث سمومها لكن مساعيها لن تفلح فى ظل التكاتف الشعبي.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب عن الفصل التشريعى الثانى ( 2021-2026).

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتبنى تحت القبة عدد من الملفات الحيوية وفى مقدمتها ما يخص الفلاحين فضلًا عن تطوير التعليم الفنى وربطه بالمصانع.

وحول إمكانية تشكيل تكتل للمستقلين تحت القبة، قال إن ذلك سابق لأوانه، وسيحدد فى ضوء اللقاءات التى ستحدث عقب انعقاد المجلس ليتم دراسة إمكانية تشكيل تحالف من عدمه، وذلك بهدف تحقيق الافضل للمواطن والدولة.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هى (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعونى للمجلس فى اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالى عدد 90 نائبا.