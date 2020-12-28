بالصور: قصة طفلة هزت اليمن… باعها والدها بـ 350 دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - قصة مأساوية لطفلة يمنية تعكس الاف القصص في اليمن لفتيات يتم بيعهن سواء للزواج او لاي سبب كان، فقد تم اطلاق هاشتاغ “#ساعدوا_ليمون”، من قبل جهات حقوقية يمنية ومستخدمون في موقع “تويتر”، للمطالبة بإعادة الطفلة اليمنية ليمون، بعدما قام والدها بـ”بيعها” بوثيقة مسجلة أصولاً، وقد استطاعوا بالفعل بإبعاد الفتاة عن “المشتري”، إعادتها لوالدها، الأمر الذي حول الفرحة إلى غصة.

وفي التفاصيل، كشف حساب يمني للدفاع عن حقوق المرأة، أنّ “عملية بيع” بموجب سند حكومي تمت في البلاد، بحق طفلة صغيرة، ونشر القائمون على الحساب وثيقة تم البيع على أساسها.

وقال الحساب إنّ “عملية بيع الطفلة”، تؤكّد أنّ “العبودية ما زالت موجودة في اليمن، ولا يوجد أي تغيير لهذا لواقع القبيح”، مضيفةً أنّ “الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبوها”.

وحملت الوثيقة، ختما رسميا، وأسماء شهود دوّنوا أسفل الاتفاقية، التي كتبت على ورقة خاصة بوزارة العدل، وفقاً لما هو ظاهر في الصورة المنشورة.

ووفقاً لمضمون الوثيقة وما تداوله بين المستخدمين، فأن عملية البيع تمت في أغسطس 2019، في محافظة إب (وسط اليمن)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكي يستطيع الأب (ياسر عيد الصلاحي) تسديد ديونه لطليقته، وقد تم البيع لصالح محمد حسن علي الفاتكي، مقابل مبلغ 200 ألف ريال يمني (حوالى 350 دولار أميركي).

وبعد انتشار الوثيقة، قام ناشطون بتأمين مبلغ مالي لدفعه لـ”المشتري”، وإعادة الفتاة إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي آخر، وهذا ما أثار سخط بعضهم وخوفه من إعادة بيعها.

“المشتري لا يريد الزواج”

وفي هذا السياق، أوضح الناشط الحقوقي، أيمن الحميري، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “والد ليمون لم يقم بالاستعانة بالجمعيات الخيرية أو المنظمات الإنسانية لتسديد ديونه، بل باع طفلته، الذي لا يكترث لأمرها”، مضيفاً أنّه “في الأرياف اليمنية، ليس للأنثى قيمة لأنها لا تحمل اسم الأب فيقوم بتزويجها بعمر العشر سنوات أو حتى بيعها”.

وأضاف أنّ “ليمون ليست الأولى هناك وغيرها الكثير”، لافتاً إلى أنّه “لم يتم تنظيم عقد زواج بل بيع رسمي، لعدم رغبة المشتري بجعلها زوجته وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، بل يريد استعبادها للقيام بأعمال البيت، بمنطق القرون الوسطى”.

وختم بالقول إنّ “حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن، وهي ليست الأخيرة التي سيتم بيعها، ولكنها الوحيدة التي علمنا بقصتها”.

“للرجل الحق ببيع المرأة وتحديد مصيرها”

من جهتها، اعتبرت الناشطة اليمنية، أحلام جربان، المقيمة في فرنسا، أنّ “ما حصل يعتبر نتاج طبيعي لواقع بشع تعيشه المرأة اليمنية”، معتبرةً أنّ “الحادثة ليست الأولى ولا الأخيرة، حيث الاتجار بالبشر أحد أبرز مخلفات الحروب، الجهل، والفقر”.

وشددت جربان، في حديثها لموقع “الحرة”، على أنّ “افتقار المرأة اليمنية لكافة حقوقها وتوثيق هذا البيع بوثيقة رسمية يوضح مدى عمق المشكلة”، مشيرةً إلى أنّ “واقعة بيع أب لإبنته ليست بالمستغربة”.

وأضافت الناشطة النسوية أنّ “حوادث اعتداء الأب على بناته في اليمن في وتيرة متصاعدة”، وأشارت إلى أنّ “المجتمع اليمني ذكوري، حيث تعتبر المرأة إحدى ممتلكات الرجل، وله الحق ببيعها وشرائها بالطريقة التي يختارها، فضلاً عن أنّه من يختار مصيرها وملابسها وقراراتها الشخصية من الزواج وصولاً إلى الطلاق”.

إدانة ومطالبات بتدخل دولي

وعلى موقع “تويتر”، الذي مهّد الطريق لإستعادة الطفلة ليمون، أعرب مستخدمون عن مخاوفهم من خطر إعادة الطفلة لوالدها، وخطر “بيعها” مرة أخرى. وطالب بمحاسبة الأب والمشتري وصولاً إلى إنزال عقوبة الإعدام بحقهما، كما ناشد آخرون المنظمات الدولية في مقدمتها “اليونيسف” التدخل لحماية الطفلة، وذلك بحسب “الحرة”.