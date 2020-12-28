ثمانية أشهر من المحاكمات عن بعد.. أزيد من 227 ألف قضية استفاد منها آلاف المعتقلين

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل الماضي إلى 25 دجنبر الجاري، عرفت 12 ألفا و248 جلسة، أدرجت خلالها 227 ألفا و214 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

واعتبر المجلس الأعلى، في بلاغ له حول حصيلة ثمانية أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن المشروع المذكور، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.

وأبرز المجلس نفسه، وفق المصدر ذاته أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح، والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد في سائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية، والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في المشروع سالف الذكر، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في الظرفية الاستثنائية، الحالية.