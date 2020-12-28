دولة إفريقية تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، بشكل رسمي حاجز المليون إصابة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلد منذ بدء الجائحة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن جنوب إفريقيا هي أول دولة من القارة الإفريقة تتجاوز حاجز المليون إصابة، حيث بلغ عدد المصابين إلى حدود صباح اليوم، 1,004,413مصابا.

وبلغ إجمالي الوفايات في جنوب إفريقيا 26,735 بنسبة بلغت 26 في المائة من إجمالي الإصابات، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 844,874 بنسبة بلغت 83 في المائة.

وكانت قد كشفت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا أن ما بين 80 في المائة، و90 في المائة من الحالات الجديدة، المصابة بفيروس كورونا في البلاد تحمل السلالة الجديدة من الفيروس.

يدكر أن إجمالي المصابين في القارة السمراء بلغ 2,678,022 حيث يحتل المغرب المركز التاني 432 ألف مصاب فيما تأتي جمهورية مصر في المركز الثالث 132,541 مند بدء الجائحة.