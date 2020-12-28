رغم أنه حاصل على الأوسكار.. مخرج وثائقي عن مقتل خاشقجي: لم أجد شركة للتوزيع بسهولة بسبب موضوع الفيلم

اشتكى المخرج الأمريكي، براين فوغل، من صعوبات في إيجاد شركة توزيع لفيلمه الوثائقي الأخير “المنشق” The Dessident”، الذي يتحدث عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا.

وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن المخرج الحائز على الأوسكار لم يحظ باهتمام كبير من قبل شركات التوزيع والبث، عكس ما يحدث عادة مع المخرجين، الحاصلين على الجائزة نفسها، وذلك بسبب موضوع الفيلم.

ولم يجد فيلم “المنشق” شركة توزيع إلا بعد 8 أشهر من إصداره، وكانت شركة مستقلة ذات نطاق وصول محدود، على الرغم من أن مخرجه حصد الأوسكار رفقة شبكة “نيتفليكس” العالمية عن فيلم إيكاروس.

وصرح المخرج لنيويورك تايمز أن شركات البث والتوزيع تركز على كيف سيؤثر بث الفيلم على الجمهور الأمريكي، وعن توزيع الفيلم في مصر، أو في الصين، أو روسيا، أو باكستان، أو الهند، مضيفا: “كل هذه العوامل تلعب دورا، وهي تقف في طريق أفلام، وقصص مثل هذه”.

وتم الإطلاق الرسمي للفيلم في حوالي 200 قاعة عرض بجميع أنحاء أمريكا، قبل أيام ، ويتاح للشراء على قنوات الفيديو، حسب الطلب بداية من 8 يناير المقبل، كما يعرض في قاعات العرض لاحقا في بريطانيا، وأستراليا، وإيطاليا، وتركيا، ودول أوربية أخرى، من خلال مجموعة من شبكات التوزيع.