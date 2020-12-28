بعدما فشل قطاعي لسنوات.. وزير جزائري: “نعمل على إعادة بعث صناعة السيارات”

قال وزير الصناعة الجزائري، فرحات آيت علي إبراهيم، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده ستعمل على “إعادة بعث صناعة السيارات وطنيا”.

وقال الوزير، في تصريح للإذاعة الوطنية، نقلته إن قطاعه اتخذ إجراءات عملية في هذا الصدد، وأشار إلى أن “بعث صناعة السيارات سيكون على أسس واقعية”.

وكشف آيت علي إبراهيم أن وزارة الصناعة بدأت في إجراء مباحثات مع شركات ألمانية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لصناعة السيارات لإنعاش السوق، وأوضح أن “الصناعة الوطنية الحالية تراكمت عليها 20 سنة دون استثمار”، لافتا الانتباه إلى أن مئات المليارات صرفت بالاستثمار “غير المقنن”.

وكانت الجزائر قد بدأت، في عام 2013، التوجه نحو تركيب السيارات محليا، بهدف تخفيض كلفة الواردات، التي بلغت 7 مليارات دولار خلال العام 2012.

وأنتجت الجزائر في نونبر 2014 أول سيارة من علامة “رونو الجزائر” نتيجة شراكة مع فرنسا.

إلا أن موجة الحراك، التي شهدتها الجزائر، في فبراير 2019، زجت بكبار مصنعي السيارات في السجون بتهم بينها الفساد، وتبديد المال العام، ما أدى إلى تجميد نشاط تركيب السيارات، بعد ارتفاع أسعارها بنحو الضعف، بالسيارات المستوردة.