200 بريطاني يهربون من حجر صحي سويسري

الإثنين 28 ديسمبر 2020

هرب نحو 200 سائح بريطاني تحت جنح الظلام من منتجع فيربييه السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجراً صحياً إلزامياً لمدة 10 أيام.



وأفادت صحيفة "سونتاج تسايتونج" بأن الفارين من المنتجع هم نحو 200 من اصل 420 سائحاً بريطانياً شملتهم في فيربييه إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 ديسمبر/كانون الأول.

وكان منتجع فيربييه الراقي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح البريطانيين يتوقع أن يتدفق عليه آلاف المتزلجين من بريطانيا، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا قضى على هذه الآمال.

وقال مسؤول التواصل في بلدية باني جان مارك ساندوز لوكالة "إيه تي إس" للأنباء إن السياح الفارين بقوا في الحجر الصحي يوماً واحداً قبل أن يهربوا ليلًا.

وأضاف أن مسؤولي الفندق اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنهم لم يأكلوا من أطباق الطعام المخصصة لهم.

وتابع: "لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم. ففي معظم الحالات، كان الحجر الصحي لا يحتمل"، فكيف في حال "وجود أربعة في غرفة تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً".