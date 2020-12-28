القبض على 3 إرهابيين في كركوك العراقية

الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق اليوم الاثنين القبض على 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.



وقالت الوكالة، في بيان اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.