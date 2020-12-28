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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 إرهابيين في كركوك العراقية والان مع التفاصيل
الإثنين 28 ديسمبر 2020
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق اليوم الاثنين القبض على 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.
وقالت الوكالة، في بيان اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.