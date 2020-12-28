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روسيا: تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 487 حالة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 ديسمبر 2020

اعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 487 حالة ليبلغ اجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة ،و 55265 وفاة.

 

 

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، فقد تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين، حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة، وللإصابات أكثر من 28 ألف حالة..مشيراً الى إن 20480 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين في البلاد إلى مليونين و471309 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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