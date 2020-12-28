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رئيس كوريا الجنوبية يبدد المخاوف من لقاح كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن اليوم الإثنين المخاوف بشأن شراء لقاحات مضادة لفيروس أو تأخير عملية التطعيم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقال مون، أمام الاجتماع الأسبوعي الأخير مع مساعديه لهذا العام، إن تلك المخاوف غير حقيقية وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحصول على اللقاح لعدة أشهر، بتفعيل فريق عمل والاستماع إلى آراء الخبراء.
وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات، طبقا للخطة وستبدأ عمليات التطعيم في شباط/فبراير المقبل، بدءا بالمجموعات ذات الأولوية، التي تشمل الموظفين الطبيين والعمال والسكان بمنشآت رعاية المسنين.
وتابع أنه تم بالفعل تأمين لقاحات كافية، فيما تستمر الجهود لشراء المزيد لحالات الطوارئ.
ويحاول مسؤولون أيضا إعطاء اللقاحات في وقت مبكر.
وأضاف أن المبدأ الأهم، فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا هو الكشف عن المعلومات بشفافية ونفس الوضع مع اللقاحات.
وتابع مون أن الحكومة تدعم أيضا التطوير المحلي للقاحات .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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