الرئيس الامريكي يوقع تشريعا خاصا للاغاثة من (كورونا) وتمويل الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 3ر2 تريليون دولار للاغاثة من جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتمويل الحكومي لتفادي اغلاق الحكومة الذي كان من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء.

وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الاحد ان التشريع الذي اصبح قانونا بعد أن وقعه الرئيس ترامب يخصص اعتمادات موحدة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل ويوفر الاستجابة لحالات الطوارئ والاغاثة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فضلا عن أغراض أخرى.

وكان الكونغرس الامريكي اقر يوم الاثنين الماضي الحزمة المالية التي وقعها ترامب يوم امس وتشمل 4ر1 تريليون دولار امريكي لتمويل الحكومة و900 مليار دولار امريكي للاغاثة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وتتضمن حزمة الاغاثة من الفيروس البالغة 900 مليار دولار امريكي دفعة لمرة واحدة تصل الى 600 دولار امريكي لكل شخص بالغ وطفل و300 دولار امريكي من مزايا التأمين الفيدرالي الاسبوعي ضد البطالة.