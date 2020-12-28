شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعزيزات روسية إلى شمال سوريا بعد اشتباكات بين أكراد وموالين لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت روسيا في وقت متأخر أمس الأحد، إنها أرسلت المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا، شهدت اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب طريق استراتيجي تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.



ويأتي ذلك قبل محادثات تعقد في جنوب روسيا غداً الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ونشبت معارك بين مقاتلين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب عين عيسى في شمال سوريا هذا الشهر.

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