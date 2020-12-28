شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، وسط كرواتيا على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.



وذكر التلفزيون الرسمي الكرواتي، انه تم رصد الزلزال من قبل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

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