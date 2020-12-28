شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 86976، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



واوضحت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها، إن 15 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وسجلت 6 اصابات محلية في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.

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