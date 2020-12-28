الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع أسعار البنزين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين ما تردد عن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار " حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء و صيانة الطرق العامة ".



وقال المركز ، في بيان صحفي اليوم على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وبالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت تلك الأنباء".

وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين ، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة.

وأشارت وزارة البترول أن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

ووفق المركز ، تتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية لسنة 1980 الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

وطبقا للمركز ، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة يناير، فبراير مارس" 2021.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و 7.50 جنيهات للتر البنزين 92، و 8.50 جنيهات للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيهات للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.