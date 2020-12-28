شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن مقتل جندي في كمين قرب كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو-أ.ف.ب

أعلنت أذربيجان، الاثنين، مقتل أحد جنودها خلال اشتباك مع انفصاليين أرمن فيما يبدو أنه تصعيد للأعمال القتالية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان أخيراً بوساطة روسيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: «إن مجموعة غير شرعية من المقاتلين الأرمن في منطقة مجاورة لمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها نصبت كميناً الأحد». وأضافت «نتيجة الهجوم قتل جندي من الجيش الأذربيجاني» وأشارت إلى إصابة جندي آخر بجروح لكن حالته مستقرة.

وقد أنهى اتفاق سلام توسطت لإبرامه روسيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ستة أسابيع من القتال بين أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا للسيطرة على منطقة كاراباخ. وقتل أكثر من ستة آلاف شخص في هذه الحرب قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنازلت أرمينيا بموجبه عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ عقود لأذربيجان.

وقالت أذربيجان، الاثنين، إن ستة مقاتلين أرمن قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية أغدام التي استولى عليها جيش باكو في تشرين الثاني/نوفمبر. وتعهدت وزارة الدفاع باتخاذ «إجراءات حاسمة» إذا نفذت القوات الأرمينية هجمات متكررة. وانتشرت قوة حفظ سلام روسية تتألف من ألفي جندي في كاراباخ كجزء من بنود الاتفاق.